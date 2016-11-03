МИДы Киргизии и Украины взялись за "несуществующую разговор" президентов

00
1
Четверг, 3 ноября 2016, 17:12

Украинский и киргизский МИД выясняют детали инцидента, произошедшего накануне, когда была запланирована беседа между президентами обеих стран.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"У президента был запланирован ряд бесед с целью продвижения в ООН инициатив Украины о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму. Такой разговор был запланирован и с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым", - сказала Беца.

"Информация о спланированной провокации проверяется и украинской, и киргизской стороной. Об этом договорились министры иностранных дел двух стран во время разговора, который только закончился. Мы сейчас выясняем все обстоятельства, в том числе с техническими деталями", - сказала Беца.

"Одновременно уже сейчас очевидно, что цель таких действий – помешать важным инициативам Украины в ООН по Крыму", - добавила она.

Как известно, в среду вечером на сайте президента сообщили о разговоре двух президентов.

Однако в аппарате президента Кыргызстана заявили, что такого разговора не было и предположили, что "украинского лидера кто разыграл".

Уже в четверг сообщение о разговоре сняли с сайта президента Порошенко.

Оксана Коваленко, УП

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.93.209.---гамалія03.11.2016 18:47
Каськів відпочиває
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Из VIP-отделения "Приватбанка" госслужба изъяла наличку
МИДы Киргизии и Украины взялись за "несуществующую разговор" президентов
Луценко просит Раду дать разрешение на снятие неприкосновенности с Новинского
Лещенко: "Народный фронт" шантажирует Гройсмана из-за тендера
Все новости
На задворках

Как киевляне собственными силами обустроили скейт-пул

Мост в будущее

Как Геническ обзавелся символом города