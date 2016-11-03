Кабмин одобрил доработанный проект госбюджета
Кабмин одобрил доработанный проект государственного бюджета на 2017 год.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг вечером.
Согласно информации, в ближайшее время документ направят в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.
"Я хочу поблагодарить коллег министров, министерства за командную работу над таким тяжелым документом как проект бюджета на 2017 год", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания.
"Сегодня мы оформим все документы и направим в украинский парламент...", - добавил он.
Украинская правда
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