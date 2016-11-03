Кабмин одобрил доработанный проект госбюджета

Кабмин одобрил доработанный проект государственного бюджета на 2017 год.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг вечером.

Согласно информации, в ближайшее время документ направят в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

"Я хочу поблагодарить коллег министров, министерства за командную работу над таким тяжелым документом как проект бюджета на 2017 год", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания.

"Сегодня мы оформим все документы и направим в украинский парламент...", - добавил он.

Украинская правда