Кабмин одобрил доработанный проект госбюджета

00
0
Четверг, 3 ноября 2016, 20:56

Кабмин одобрил доработанный проект государственного бюджета на 2017 год.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг вечером.

Согласно информации, в ближайшее время документ направят в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

"Я хочу поблагодарить коллег министров, министерства за командную работу над таким тяжелым документом как проект бюджета на 2017 год", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания.

"Сегодня мы оформим все документы и направим в украинский парламент...", - добавил он.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров госбюджет
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Повышение минимальной зарплаты: почему вдруг? 3 ноября 2016, 14:42
Гройсман созвал внеочередной Кабмин 3 ноября 2016, 14:04
В Кабмине рассказали, когда новая "минималка" начнет влиять на субсидии 3 ноября 2016, 11:03
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Кабмин передал Раде доработанный проект госбюджета
Из отделения "Приватбанка" госслужба изъяла наличку
Коломойский собирает в парламенте группу "Укроп" - источники
МИДы Киргизии и Украины взялись за "несуществующую разговор" президентов
Все новости
Преступление и наказание

Что будет с чиновниками, которые врали о состоянии

На задворках

Как киевляне собственными силами обустроили скейт-пул