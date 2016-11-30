СБ ООН проведет экстренное заседание по Сирии

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Среда, 30 ноября 2016, 07:58

Совет безопасности ООН проведет очередное экстренное заседание по поводу кризиса в Алеппо, которая обостряется на фоне наступательной операции правительственных сил Сирии, поддержанных воздушными ударами российских военных.

Об этом пишет Радио Свобода.

Международный Комитет Красного Креста заявил, что до 20 тысяч человек бежали из мест своего проживания в результате этого наступления в течение последних 72 часов.

Восточные районы Алеппо, контролируемые оппозицией, находятся в осаде более четырех месяцев, запасы международной гуманитарной помощи в этих районах исчерпаны.

Представитель Всемирной продовольственной программы Беттина Люшер сообщила, что гражданские на востоке Алеппо "медленно опускаются в ад".

"Франция и ее партнеры не могут молчать о том, что может быть одним из самых массовых убийств гражданского населения со времен Второй мировой войны", - сказал посол Франции в ООН Франсуа Делаттр.

Франция выступила инициатором созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Темы: ООН Сирия
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IP: 104.131.19.---Виталий Горностаев30.11.2016 09:54
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