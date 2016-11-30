Луценко передал ВР ответы о Новинском. Комитет созовут на вторник

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Среда, 30 ноября 2016, 11:42

Генпрокуратура передала в регламентный комитет дополнительную информацию относительно представления о депутате Оппоблока Вадима Новинского.

Об этом на своей странице написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генпрокурор Юрий Луценко подписал ответы на дополнительные вопросы членов регламентного комитета ВР по представлению о привлечении народного депутата Вадима Новинского к Уголовной ответственности", - сообщила она.

"Ждем заседания регламентного комитета", - отметила Сарган.

В свою очередь и.о. председателя регламентного комитета Павел Пинзеник сообщил "Украинской правде", что документы действительно были переданы во вторник "вечерней почтой".

"Сейчас они лежат передо мной", - сказал Пинзеник.

На вопрос, когда должно состояться заседание комитета, Пинзеник ответил: "Я буду инициировать проведение заседания комитета, чтобы оно состоялось в следующий вторник".

Ранее и.о. председателя регламентного комитета Павел Пинзеник заявил, что регламентный комитет Верховной Рады приостановил срок рассмотрения представления Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.

Он добавил, что комитет потребовал дополнительные материалы по снятию неприкосновенности с Новинского.

Оксана Коваленко, УП

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IP: 46.219.220.---Andrey Hrab30.11.2016 11:54
Ну вот и увидим - собрал ли Юга достаточно доказательств. Потому что без них отдавать дело в суд - будет как с Мосийчуком, "с-а православная" с помпой восстановится и собьет с налогоплательщиков КОМПЕНСАЦИЮ.
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