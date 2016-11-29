Регламентный комитет приостановил срок рассмотрения представления по Новинскому
Регламентный комитет Верховной Рады приостановил срок представления Генпрокуратуры относительно снятия неприкосновенности с нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.
Об этом "Украинской правде" сообщил и.о. председателя комитета Павел Пинзеник.
"Срок подачи истекает через 8 дней, после того, как мы получим ответ из Генеральной прокуратуры. Пока что мы ничего не получали", – сказал он.
Он напомнил, что регламентный комитет запросил дополнительные материалы о снятии неприкосновенности с Новинского.
"Когда мы требуем дополнительные материалы, тогда мы принимаем решение о приостановке срока подачи", – пояснил Пинзеник.
Как известно, регламентный комитет Верховной Рады на заседании 16 ноября отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь, потребовав дополнительных объяснений от ГПУ.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что комитет, принимая такое решение, пытается переложить ответственность на Генпрокуратуру.
По данным УП, решение о том, чтобы комитет не принял заключение по представлению Луценко принималось лидерами двух политсил: БПП и "Народного фронта".
Луценко заявил, что считает "крышевание" по делу Вадима Новинского недопустимым.
О ходе заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский".
Роман Кравец, Олег Шанковский, УП