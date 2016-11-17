Луценко считает, что Новинского "крышуют" политические силы

Генеральный прокурор Юрий Луценко выступил категорически против политического "крышевания" по делу Вадима Новинского.



Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде" в четверг.



"Я вообще считаю "крышевание" недопустимым, а по делу Януковича – еще больше", – сказал Луценко.



В то же время генпрокурор не захотел называть политические силы или людей, которые, по его мнению, "крышуют Новинского".



Однако по данным УП, полученным от собеседников во фракциях коалиции, решение о том, чтобы комитет не принял заключение по представлению Луценко принималось лидерами двух политсил: БПП и "Народного фронта".



В то же время в среду, в ходе перерыва в работе регламентного комитета глава комитета Павел Пинзеник и секретарь Дмитрий Лубинец несколько раз с разными бумагами заходили и выходили из кабинета, где решения комитета ждал генпрокурор Луценко.

Регламентный комитет Верховной Рады на заседании в среду отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что комитет, принимая такое решение, пытается переложить ответственность на Генпрокуратуру.

Фракция "Самопомич" 17 ноября предложила вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с Новинского без рекомендации комитета.

Украинская правда