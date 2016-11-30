В России заговорили о подрыве границ Украины и Польши

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Среда, 30 ноября 2016, 13:37

Государственная Дума РФ считает, что совместное принятие парламентами Украины и Польши Декларацию памяти и солидарности является проявлением русофобии и провокацией против России.

Об этом говорится в постановлении, принятом депутатами Думы в среду.

"Политики обеих стран пытаются затушевать проблемы собственных взаимоотношений, демонстрируя желание "дружить против общего врага". Этой провокацией они не только наносят непоправимый ущерб отношениям с Россией, но и подрывают нерушимость собственных границ", – заявили в Думе.

Там считают, что Украина и Польша хотят "задним числом переписать историю и провести ревизию начала и итогов Второй мировой войны".

Российские депутаты удивились, что Польша осуждает пакт Молотова – Риббентропа, но при этом сама заключала с нацистской Германией разные соглашения. Также они добавили, что Украина играла важную роль в принятии решений руководством СССР и стала одним из первоначальных членов ООН.

"Государственная Дума заявляет, что Россия как продолжатель СССР, государства-победителя во Второй мировой войне, не допустит пересмотра ее истории и приговора Нюрнбергского трибунала, расставившего все точки над "и" в вопросе о виновниках развязывания самой кровопролитной войны в истории человечества", – говорится в заявлении.

Там также заявили, что РФ не допустит "ревизии послевоенного мироустройства, одним из гарантов которого она является".

Госдума РФ призвала парламенты США и Великобритании как союзников во Второй мировой войне присоединиться к этому заявлению.

Также там заявили, что считают принятую Украиной и Польшей Декларацию незаконной и добавили, что "будут относиться к любым попыткам опираться на факт ее принятия со стороны третьих стран и международных организаций как к враждебным действиям" в отношении России.

Как известно, парламенты Украины и Польши приняли совместную Декларацию памяти и солидарности 20 октября. Ожидается, что новый парламент Литвы присоединится к ней позже.

В декларации подчеркивается, что обе страны пережили трагедии из-за имперской политики России, в частности – из-за пакта Молотова-Риббентропа, который привел к началу Второй мировой войны и оккупации Польши нацистской Германией и Советским Союзом в сентябре 1939 года.

Также документ осуждает нынешнюю оккупацию Россией территорий Украины и подчеркивает необходимость борьбы за их освобождение.

Олег Шанковский, УП

Темы: Росcия Польша война история
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Комментарии — 5
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IP: 81.144.253.---Nicholas 'Mikalaj' Packajeu30.11.2016 15:51
30/10/2016 приєдналася також Рада Білоруської Народної Республіки в Екзилі
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IP: 165.72.200.---Rat King30.11.2016 14:25
Ну они хоть прочитали и то хорошо. Немного поумнели
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk30.11.2016 14:22
Росія не допустить, Росія вимагає, Росія настоює. Та пішла вона на ...й та Росія.
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IP: 94.76.66.---samal30.11.2016 13:57
Який продовжувач СРСР,Комунізм вже побудували?? Ах да, Слава Капіталізму будують.
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IP: 82.145.222.---Бабушкин30.11.2016 13:55
Цинізму московітів немає меж - самі порушують післявоєнні домовленості про кордони, більшість країн Світу засуджують політику путіноїдів, а вони ніби не розуміють, що у них шапка на своїй балді горить.
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