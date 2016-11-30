Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи

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Среда, 30 ноября 2016, 18:01

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций ввел в среду новые санкции против Северной Кореи, призванные сократить ежегодные доходы страны от экспорта более чем на четверть в ответ на ядерные испытания Пхеньяна в сентябре.

Об этом сообщает Reuters.

15 членов Совбеза ООН единогласно приняли резолюцию, которая предусматривает сокращение главной статьи экспорта КНДР, угля, примерно на 60%, с годовым объемом продаж до $400,9 млн, или 7,5 млн метрических тонн.

Резолюция также запрещает экспорт меди, никеля, серебра и цинка из Северной Кореи.

"Санкции будут настолько эффективны, насколько эффективной будет их реализация. Все государства-члены Организации Объединенных Наций должны приложить усилия, чтобы гарантировать, что эти санкции будут полностью реализованы", - сказал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Китай, который является единственной страной, покупающей у Северной Кореи уголь, сократит импорт почти на $700 млн по сравнению с 2015 годом, говорят дипломаты.

В черный список Совета Безопасности ООН добавили еще 11 человек, в том числе людей, которые были послами в Египте и Бирме, и 10 человек получили глобальный запрет на поездки и замораживание активов в связи с их ролью в ядерной программе КНДР.

Напомним, в сентябре Северная Корея заявила, что провела вторые за год и пятые в целом ядерные испытания.

После этого Совет Безопасности ООН призвал Северную Корею вернуться на путь ядерного разоружения и объявил о введении новых санкций против КНДР.

Европейская правда

Темы: ООН КНДР
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