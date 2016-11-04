На Днепропетровщине разработали новый ракетный комплекс "Гром"

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Пятница, 4 ноября 2016, 03:06

Государственное предприятие "НПО "Павлоградский химический завод" (Павлоград) вместе с государственным конструкторским бюро "Южное" (Днипро) разработали новый оперативно-тактический комплекс "Гром".

Об этом 3 ноября сообщили в Павлогоадском химзаводе со ссылкой на данные генерального директора завода - главного конструктора Леонида Шимана, пишет Радио Свобода.

По информации завода, разработчики готовятся к испытаниям.

Как отметил Леонид Шиман, создание "Грома" началось после закрытия проекта по созданию оперативно-тактического комплекса "Сапсан" 2013 года. На разработку нового комплекса, отметил гендиректор, предприятие не брало средства у государства, а привлекало кредитные ресурсы.

Сейчас у комплекса есть иностранный заказчик, сообщает гендиректор, однако разработчики надеются, что его производство будет заказано и для украинской армии.

"Начиная с 2013 года, мы совместно с КБ "Южное", не принимая денег у государства, решили создать оперативно-тактический комплекс "Гром" с дальностью стрельбы больше, чем у "Сапсана", для его дальнейшего экспорта. Украина в свою очередь, могла бы приобрести этот комплекс для нужд ВСУ в 6 раз дешевле. Поскольку проектирование опытных образцов осуществляется за счет средств заказчика и не требует бюджетных средств, то сегодня стоит вопрос о том, чтобы Минобороны Украины рассмотрело необходимость принятия комплекса на вооружение", - сказал Леонид Шиман.

По его словам, события в Крыму и на Донбассе продемонстрировали необходимость наличия в украинской армии высокоточного вооружения.

"В свете последних событий, появилась возможность использовать наш научно-технический потенциал для создания новых видов вооружения, связанных с оперативно-тактическим ракетами. Это вооружение позволяет предупреждать нападение агрессора из-за границы, поражая любые техногенные объекты, которые находятся, в том числе и на его территории. С сентября мы активно продолжаем работу, заполняем двигатели так, чтобы в декабре они пошли на стендовые и летные испытания", - сообщил Шиман.

В августе 2013 года, во времена президентства Виктора Януковича, ГКБ "Южное" и Павлоградский химзавод - ведущие предприятия оборонной и ракетно-космической отраслей Украины - прекратили работу над проектом ракетного комплекса "Сапсан".

Темы: оружие
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