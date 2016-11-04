Литва профинансирует восстановление памятника Острожскому в Киеве

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Пятница, 4 ноября 2016, 05:33

Правительство Литвы договорилось выделить до 44 000 евро на восстановление памятника гетману литовскому Константину Острожскому, одержавшему победу в Битве под Оршей в ходе русско-литовской войны 1512—1522 гг.

Об этом заявил вице-министр иностранных дел Нерис Германас, передает delfi

"Мы сейчас говорили о 2017 г. - выделить до 44 000 евро, а потом будем следить, чтобы этот проект был реализован до 2020 г. Суть сегодняшнего решения - чтобы государственные учреждения Литвы приняли политическое решение о поддержке данного проекта и по возможностям финансировали. В это будут вовлечены многие ведомства, в частности, министерства обороны, культуры", - сказал он по окончании совещания.

Гетман Острожский похоронен в монастырском комплексе в Киеве, но стоявший там памятник в его честь впоследствии был разрушен. Новый памятник планируется соорудить на месте прежнего. Константин Острожский был похоронен в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, который был уничтожен в 1941 году при отступлении советских войск из Киева.

Темы: Киев история Литва
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