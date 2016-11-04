В штабе АТО озвучили официальные потери за сутки

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, 2 получили ранения, еще 1 боец ​​скончался от полученных ранее ран.



Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате активных боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Еще один военный, ранее получивший ранения в районе проведения АТО скончался в больнице города Запорожье", – сказал полковник.



"Во время боевого столкновения – один ранен в Семигорье и Авдеевка – один погибший, 1 раненый в результате вражеского обстрела", – уточнил он.



Валентина Романенко, УП