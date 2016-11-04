Полковника полиции на Буковине поймали на взятке

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Пятница, 4 ноября 2016, 15:12

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала на взятке одного из руководителей управления внутренней безопасности полиции в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Полковник полиции при посредничестве своего заместителя и адвоката требовал 11 000 долларов США за переквалификацию уголовного производства с получения взятки на злоупотребление влиянием. Пять тысяч долларов планировалось передать в прокуратуру, а остальные – взяточники должны были распределить между собой", – сказано в сообщении.

Подозреваемого задержали в помещении военной прокуратуры Черновицкого гарнизона во время передачи части взятки. Во время обыска в его служебном кабинете правоохранители изъяли 8,5 тысячи долларов и 5 тысяч гривен неучтенной наличности.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Как известно, ранее Управление внутренней безопасности СБУ задержала на взятке сотрудника СБУ.

Украинская правда

Темы: взятка полиция СБУ
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