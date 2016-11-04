Полковника поліції на Буковині впіймали на хабарі
Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала на хабарі одного з керівників управління внутрішньої безпеки поліції в Чернівецькій області.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Полковник поліції за посередництва свого заступника та адвоката вимагав 11 000 доларів США за перекваліфікацію кримінального провадження з одержання хабара на зловживання впливом. П’ять тисяч доларів планувалося передати до прокуратури, а решту – хабарники мали розподілити між собою", – сказано у повідомленні.
Підозрюваного затримали у приміщенні військової прокуратури Чернівецького гарнізону під час передачі частини хабара. Під час обшуку у його службовому кабінеті правоохоронці вилучили 8,5 тисячі доларів та 5 тисяч гривень необлікованої готівки.
Відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.
Як відомо, раніше Управління внутрішньої безпеки СБУ затримала на хабарі співробітника СБУ.
Українська правда
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