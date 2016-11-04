СБУ поймала на взятке своего сотрудника

Управление внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой задержало на взятке старшего оперуполномоченного УСБУ в Полтавской области.



Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.



Вымогатель требовал у полтавского предпринимателя, который незаконно занимался игорным бизнесом, 170 тысяч гривен за возвращение имущества, изъятого при проведении следственных действий.



Также злоумышленник предложил дельцу "крышу" в обмен на ежемесячное вознаграждение.



Оперативники УВБ задержали взяточника во время получения части неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов.

сбу сбу

Открыто уголовное производство, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.