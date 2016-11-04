СБУ поймала на взятке своего сотрудника
Пятница, 4 ноября 2016, 08:57
Управление внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой задержало на взятке старшего оперуполномоченного УСБУ в Полтавской области.
Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.
Вымогатель требовал у полтавского предпринимателя, который незаконно занимался игорным бизнесом, 170 тысяч гривен за возвращение имущества, изъятого при проведении следственных действий.
Также злоумышленник предложил дельцу "крышу" в обмен на ежемесячное вознаграждение.
Оперативники УВБ задержали взяточника во время получения части неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов.
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Открыто уголовное производство, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.