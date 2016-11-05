Провоз продуктов через линию разграничения на Донбассе планируется узаконить

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Суббота, 5 ноября 2016, 07:11

Советник министра по делам оккупированных территорий и переселенцев Юрий Грымчак заявил, что список товаров, которые официально могут пересекать линию разграничения на Донбассе – согласовывается.

Об этом он сообщил в эфире проекта Радио Свободы "Донбас.Реалии".

По его словам, Украина много теряет в экономическом и политическом плане от запрета перевозки товаров через линию соприкосновения на Донбассе.

"Есть понимание того, что, например, продукты питания можно перевозить через линию разграничения потому, что мы частично теряем экономически и политически. Список согласовывается. Он будет обнародован. Можно будет частично снять какие-то вопросы относительно товаров, пересекающих линию разграничения незаконно", - отметил Грымчак.

Чиновник отмечает, что товары, которые незаконно ввозят на территорию Донбасса, подконтрольную сепаратистам, не являются контрабандой.

"Это называется незаконное перемещение товаров через линию разграничения. Когда я слышу контрабанда, то это, во-первых, юридически неправильно, во-вторых, контрабанда существует из-за границы между странами, которые признаны. У нас нет там границ с какой-то другой страной. Там такая же Украина, только временно оккупированная территория", - сказал он.

Темы: Донбасс АТО
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