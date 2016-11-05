У владельца "вертодрома Януковича" заявили о подделке в документах на собственность земли

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Суббота, 5 ноября 2016, 11:36

Андрей Чернышев, который по официальным документам был основателем и директором ООО "Амадеус Ко" в 2010 году, заявил, что никогда в этой фирме не работал и никаких ходатайств в Киевсовет от ее имени не подавал.

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 21 октября, пишут "Наші гроші". 

В частности, следствие установило, что Чернышев, как директор "Амадеус Ко" в ноябре 2010 года обратился в Киевсовет с ходатайством о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству по поводу отвода ООО "Амадеус Ко" в аренду участки с целевым назначением для строительства и обслуживания о объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

На основании этого ходатайства Киевсовет предоставил фирме разрешение на разработку документации по землеустройству.

28 декабря Киевсовет принял решение о передаче "Амадеус Ко" двух участков общей площадью 2,18 га по ул. Парковая дорога, 16-А. Договор аренды на 25 лет был заключен 27 февраля 2012 года, в то время в компании уже были другие директор и учредители.

В ходе допроса в качестве свидетеля Чернышев заявил, что в помещении Киевсовета он никогда не был, никаких документов, которые бы касались отвода и выделения земельного участка ООО "Амадеус Ко" он не подписывал, и хозяйственной деятельностью в указанном предприятии не занимается.

"Ознакомившись с копиями документов, предоставленных Киевсоветом по отводу земельных участков по ул. Парковая дорога, 16-А, Чернышев указал, что подписи не похожи на его. Сейчас Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз проверяет это", - говорится в сообщении.

Как известно, на выделенной земле на ул.Парковая дорога построена так называемая "вертолетная площадка Януковича", в здании Центра административно-деловой авиации на первом этаже разместился крупнейший в Украине дата-центр "Парковый".

Основным конечным владельцем "Паркового" был "Амадеус Ко". Затем дата-центр выкупили его менеджеры. А недавно новым владельцем "Паркового" стала голландская компания Roybal Direct Investments BV экс-главы Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации Петр Яцук.

По фактам злоупотребления служебным положением, растраты бюджетных средств, злоупотребления властью должностными лицами юридического лица частного права, а также умышленного уничтожения или разрушения объектов культурного наследия Департамент специальных расследований ГПУ начал уголовное производство 16 июня 2014 года.

В частности, "Амадеус Ко" осуществило строительство на Парковой дороге в охранной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киево-Печерская Лавра". К организации незаконного строительства причастны служащие Государственной инспекции архитектурного и строительного контроля г.Киева.

 

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