Сутки в АТО: 5 военных ранены

За минувшие сутки в результате боевых действий ранены 5 украинских военных, погибших нет.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но 5 военнослужащих получили ранения", - сказал он.

При этом спикер по вопросам АТО не уточнил, где именно и при каких обстоятельствах получили ранения военные.

Лысенко сообщил, что 2/3 эпизодов активности российско-оккупационных войск приходится на мариупольское направление.

По его словам, на участке фронта Гнутово-Широкино противник массово применяет минометы и пушки.

"За прошедшие сутки по нашим позициям было выпущено более 70 боеприпасов из тяжелого вооружения врага", - сказал он, добавив, что самый мощный минометный обстрел со стороны противника произошел в Красногоровке.

"В целом боевые действия продолжаются по всему фронту, и украинские войска вынуждены открывать ответный огонь", - отметил Лысенко.

Украинская правда