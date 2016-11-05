Сутки в АТО: 5 военных ранены

00
0
Суббота, 5 ноября 2016, 12:38

За минувшие сутки в результате боевых действий ранены 5 украинских военных, погибших нет.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но 5 военнослужащих получили ранения", - сказал он.

При этом спикер по вопросам АТО не уточнил, где именно и при каких обстоятельствах получили ранения военные.

Лысенко сообщил, что 2/3 эпизодов активности российско-оккупационных войск приходится на мариупольское направление.

По его словам, на участке фронта Гнутово-Широкино противник массово применяет минометы и пушки.

"За прошедшие сутки по нашим позициям было выпущено более 70 боеприпасов из тяжелого вооружения врага", - сказал он, добавив, что самый мощный минометный обстрел со стороны противника произошел в Красногоровке.

"В целом боевые действия продолжаются по всему фронту, и украинские войска вынуждены открывать ответный огонь", - отметил Лысенко.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов и БМП 5 ноября 2016, 06:44
На блокпосту в Мариуполе изъят килограмм тротила 5 ноября 2016, 03:00
Порошенко хочет создать офис еще одного уполномоченного 4 ноября 2016, 19:27
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сутки в АТО: 5 военных ранены
Сытник: В НАБУ проверяют около 20 чиновников по е-декларациям
"Бункер оружия" под Киевом оказался склад товаров магазина
Хуг: На Донбассе за неделю было 8 тысяч нарушений тишины
Все новости
День города и праздник села

Сколько стоят "бесплатные" концерты украинских артистов

"Мустафа"

Фильм о Мустафе Джемилеве покажут на международных фестивалях