Боевики "ДНР" заявили, что задержали участников подпольной группировки "Азова"

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Суббота, 5 ноября 2016, 14:32

Боевики "ЛНР" заявили, что задержали представителей "радикальной неонацистской группировки, которая является подпольным отделением батальона "Азов" - группу фанатов футбольного клуба "Заря "Ультрас Черно-Белые".

Об этом 5 ноября заявили в так называемом министерстве госбезопасности "ЛНР".

Задержанным представителям "иностранных радикальных группировок" инкриминируют "пропаганду идеологии крайнего национализма, разжигание межнациональной розни и осуществления разведывательных операций на территории "ЛНР" под контролем спецслужб.

По сообщению боевиков, в частности, задержанные - Овчаренко Владислав Валерьевич, 1996 года рождения и Ахмеров Артем Олегович 1997 г.р.

"В отношении их возбуждено уголовное дело по статье 335 УК ЛНР (Государственная измена в форме шпионажа)", - заявили в "ЛНР".

"Установлены факты вербовки граждан Овчаренко В.В. и Ахмерова А.А. сотрудником ГУР МОУ с позывным "Большой и Злой" и передаче информации, составляющей государственную тайну, а также хранения символики батальона "Азов", "Правого сектора", ФК "Заря" ("Ультрас Чoрно-Белые"), распространение ими неонацистской литературы и листовок с призывами к свержению конституционного строя "ЛНР". Их деятельность финансировалась украинскими спецслужбами и праворадикальными организациями Украины", - заявили боевики.

Также сообщается, что проводятся проверки "возможной причастности членов группировки к корректировке артиллерийского огня по Луганску в 2015 году, к массовым убийствам на "Майдане" в Киеве, в одесском Доме профсоюзов, к провокациям и нападений на активистов во время проведения "референдума "ЛНР".

Темы: "ЛНР" "Азов" терроризм
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