Синоптики: В Украине потеплеет до +17

В ближайшие сутки ожидается усиление ветра и потепление на территории Украины, кроме восточной части.

Как сообщает Укргидрометцентр, утром и днем в воскресенье в Закарпатье и Карпатах очень сильные дожди, днем в западных, северных и центральных областях небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13°, в южной части местами 14-16°, в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве - ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.

7 ноября в западных областях временами дождь, ночью в Карпатах и Закарпатье сильный дождь, на Левобережье ночью умеренный, днем местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Повышение температуры ночью до 6-11°, в восточных областях до 1-6° тепла, днем до 12-17°, в западных и восточных областях 8-13°.

В Киеве 7 ноября, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Интерфакс-Украина