Додон об объявлении персоной нон-грата: Заявление - это еще не официальная позиция

00
0
Воскресенье, 6 ноября 2016, 03:02

Кандидат на пост президента Молдовы от Партии социалистов Игорь Додон считает, что предложение украинских депутатов о признании его персоной нон-грата из-за заявления о "российском Крыме" - это не официальная позиция украинского государства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Укринформ.

"Заявление нескольких украинских депутатов - это еще не официальная позиция украинского государства. Очевидно, что у Майи Санду (соперник Игоря Додона во втором туре президентских выборов - ред.) есть свои сторонники среди организаторов Майдана в соседней стране. Ее желтые шарфы тоже оттуда", - написал Додон.

При этом, кандидат в президенты отмечает, что Украину и Молдову связывают века дружбы, единые христианские ценности и взаимовыгодные экономические отношения.

"У меня там хорошие друзья и большой опыт совместной работы на государственном уровне. Не поддавайтесь истерии Майи, которая чувствует, что проигрывает второй тур выборов", - подытожил он.

Как сообщалось, в Верховной Раде ждут от Службы безопасности Украины реакции на заявления кандидата в президенты Молдовы Игоря Додона о "российском Крыме".

Вице-спикер Ирина Геращенко зачитала депутатский запрос председателю СБУ относительно принятия решения о запрете въезда на территорию Украины гражданину Молдовы Додону Игорю Николаевичу 1975 года за высказывания, содержащие признаки посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

30 октября в Молдове состоялся первый тур президентских выборов, в котором лидировал кандидат от Партии социалистов Игорь Додон.

Ранее он заявлял, что Крым принадлежит Российской Федерации.

Додон выступает за федерализацию Молдовы и предоставление особого статуса Приднестровью, на что нужно провести референдум.

Темы: Молдова Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У СБУ вопрошают, пустят ли Додона, считающего Крым российским 4 ноября 2016, 12:35
МИД вызвал посла в Молдове из-за выборов, где побеждает кандидат Кремля 31 октября 2016, 16:45
В Молдове проходят первые за почти 20 лет прямые выборы президента 30 октября 2016, 07:37
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Краматорске "заминировали" вокзал, пассажиров эвакуировали
Минобороны: двое военных погибли из-за детонации боеприпаса
Дело "черной бухгалтерии" ПР вернули в НАБУ на доработку
Луценко рассказал, когда начнется преследование Новинского
Все новости
"Молодость"

Итоги фестиваля: семейный апокалипсис со счастливым финалом

Преступление и наказание

Что будет с чиновниками, которые врали о состоянии