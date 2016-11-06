В Мариуполе ночью подожгли храм УПЦ КП

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Воскресенье, 6 ноября 2016, 11:38

В ночь на воскресенье в Мариуполе неизвестные подожгли храм Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ КП.

 
Фото с Facebook Аброськина

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

 
Фото с Facebook Аброськина

"Сегодня ночью в Мариуполе, улица Олимпийская, 79а, изгои нашего общества совершили поджег храма Покрова Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви Киевского патриархата. Приложим максимум усилий, подонки будут установлены и привлечены к ответственности", - написал он.

 
Фото с Facebook Аброськина

Вместе с тем, пресс-служба ГУ ЧП в Донецкой области сообщает, что сообщение о возгорании в молитвенном доме поступило в полицию в 2.40 воскресенья от сотрудников МЧС. Жертв и пострадавших нет.

 
Фото ГУ НП В Донецкой области

"Уже проведен ряд первоочередных мероприятий, по результатам которых есть все основания полагать, что это был умышленный поджог", - сообщил Аброськин.

 
Фото ГУ НП В Донецкой области

Украинская правда

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