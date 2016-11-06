Сын нардепа устроил ДТП в Киеве, 4 человека в больнице – волонтер

В Киеве сын народного депутата от "Воли народа" Игоря Молотка Денис в ДТП разбил авто патрульной полиции и еще один автомобиль.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

"Сегодня ночью Денис с товарищем устроили пьяные гонки по Киеву на Mercedes GL. Отправили в нокаут Matiz пиццерии Mamamia и Приус патрульной полиции Украины. Отправили 4-х человек в больницу с травмами различной степени тяжести. Бежали от копов. Сначала на Мерседесе, потом, когда его "разули" на повороте - бросили машину и побежали дворами. Не убежали", - написал Синицын.

Вместе с тем, пресс-служба ДГ "Воля народа" подтвердила, что ночью на ул. Борщаговской г. Киева произошло ДТП с участием сына Игоря Молотка Дениса.

Сам Молоток на своей странице в Facebook написал: "Независимо от того, по чьей вине произошло ДТП, выражаю искренние соболезнования пострадавшим. Лечение пострадавших беру на себя. Наряду с этим, никоим образом не буду препятствовать объективному расследованию обстоятельств ДТП".

Украинская правда