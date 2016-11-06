В Черногории обвинили "русских националистов" в попытке теракта в стране

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Воскресенье, 6 ноября 2016, 20:34

В Черногории заявили, что располагают фактами и доказательствами причастности "русских националистов" к попытке теракта в день парламентских выборов 16 октября.

Об этом заявил главный специальный прокурор Черногории Миливой Катнич, сообщает российский ТАСС

"У нас нет никаких доказательств, что государство Россия к этому причастно, но у нас есть факты и доказательства того, что речь идет о "русских националистах". Выражение "националисты" я использую в негативном смысле, а план был - остановить Черногорию на ее евроатлантическом пути, особенно помешать ее вступлению в НАТО. Это была начальная миссия", - заявил он.

По словам прокурора, для подготовки теракта была сформирована группа из граждан Сербии, Черногории и России. Организаторы этой группы - националисты из России, считали, что "власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя изменить путем выборов , а нужно сбросить силой".

"Для этого насильственного свержения законно избранного правительства они сформировали преступную организацию, которая планировала совершить теракт 16 октября в 23:00", - заявил Катнич.

Как известно, 16 октября в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке терактов.

Темы: виборы Росcия Черногория
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IP: 195.242.80.---val mashtak 06.11.2016 21:47
Черногорцам следовало бы зарубить себе на носу, что никакие эти руSSкаи националисты не руськие. К Руси отношения не имеют. На самом деле все они кацапы: Уйло – вепс; Сурков – чечено-аид; Лавров – армяно-тбилисский аид; Вайно – Руководитель АП РФ – таллинский аид; Кириенко (Израитель) – его 1 зам – сухумский аид; Вова Хромосомный – черкасский аид;
Шойгу Кожеедович – монгол; МоторылО, М. Ломоносов, Чазов, В. Леонтьев... – коми; Б. Ельцин, С. Собянин... – манси; Валентина Матвиенко (Тютина), Кирилл Гундяев, Степан Эрзя, В. Шукшин, Л. Русланова, О.Маскаев... – эрзя (мокша);, митрополит Антоний, А. Горький, Ф. Шаляпин, В. Чапаев, В. Ключевский, А. Маресьев, Н. Кадышева, патриарх Никон, протопоп Аввакум... – мордвины; Алябьевы, Аракчеевы, Арсеньевы, Ахматоваы, Булгаковы, Бунины, Годуновы, Державины, Достоевские, Кантемировы, Карамзины, Куракины, Курбатовы, Кутузовы, Милюковы, Мичурины, Рахманиновы, Салтыковы, Татищевы, Тимирязевы, Третьяковы, Тургеневы, Ушаковы, Чаадаевы... – из татар.
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