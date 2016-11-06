В Черногории обвинили "русских националистов" в попытке теракта в стране
В Черногории заявили, что располагают фактами и доказательствами причастности "русских националистов" к попытке теракта в день парламентских выборов 16 октября.
Об этом заявил главный специальный прокурор Черногории Миливой Катнич, сообщает российский ТАСС.
"У нас нет никаких доказательств, что государство Россия к этому причастно, но у нас есть факты и доказательства того, что речь идет о "русских националистах". Выражение "националисты" я использую в негативном смысле, а план был - остановить Черногорию на ее евроатлантическом пути, особенно помешать ее вступлению в НАТО. Это была начальная миссия", - заявил он.
По словам прокурора, для подготовки теракта была сформирована группа из граждан Сербии, Черногории и России. Организаторы этой группы - националисты из России, считали, что "власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя изменить путем выборов , а нужно сбросить силой".
"Для этого насильственного свержения законно избранного правительства они сформировали преступную организацию, которая планировала совершить теракт 16 октября в 23:00", - заявил Катнич.
Как известно, 16 октября в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке терактов.
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