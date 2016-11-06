В НАПК хотят участвовать в обысках у подавших "интересные" декларации

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Воскресенье, 6 ноября 2016, 22:38

Нацагентство по противодействию коррупции выступает за участие своих сотрудников в следственных группах во время обысков помещений декларантов, которые заинтересуют агентство.

Об этом вечером 6 ноября в эфире телеканала "Интер" заявила председатель НАПК Наталья Корчак.

"Мы обсуждаем с Генпрокуратурой возможность участия наших сотрудников в следственных группах, связанных с обыском помещений тех декларантов, которые нас будут интересовать. Будет возможность зафиксировать данные и состояние внутри помещения", - отметила она.

Корчак напомнила, что НАПК является превентивным органом и не имеет возможности проводить собственные оперативно-розыскные действия, при этом использовать возможности правоохранительных органов агентство может.

Также Корчак сообщила, что работа по проверке е-деклараций уже ведется, в первую очередь будут проверять несвоевременно поданные е-декларации.

"Мы уже сейчас проверяем декларации на предмет подачи самой декларации и это будет первой волной составления протоколов об административном правонарушении… Работы очень много на первых этапах, но мы начнем в первую очередь с тех деклараций, которые были поданы несвоевременно. Мы имеем право сделать запросы соответствующим декларантам и установить срок в 10 дней, когда они могут дать объяснения", - отметила она.

По словам Корчак, согласно законодательству, нет установленной первоочередности проверки е-деклараций.

"Все декларации которые были поданы в эту волну подлежат обязательной полной проверке. При проверке также будут учитываться обращения из СМИ и индивидуальные заявления, о том, что доходы высокопоставленного лица не соответствуют данным в декларации", - добавила она.

Также Корчак выразила надежду, что на ближайших заседаниях НАПК будет утвержден порядок проверки е-деклараций. 

Интерфакс-Украина, Украинские новости

Темы: НАПК декларация Генпрокуратура
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