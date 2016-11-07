США и Чехия совершат наблюдательный полет над РФ

Совместная миссия США и Чехии в рамках договора по открытому небу совершит наблюдательный полет над территорией России в период 7-11 ноября.

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает российский "Интерфакс".

По его словам, полет будет выполняться на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск.

"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения", - отметил Рыжков.

Самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.