Адвокат: Судья, который осуждал Майдан, получил согласие от ВККС

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Понедельник, 7 ноября 2016, 08:23

Судья Киевского апелляционного админсуда Владимир Мельничук, несмотря на то, что принимал решение против Майдана, прошел квалификационное оценивания Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом написал адвокат Роман Маселко в Facebook .

"Судья Майдана" прошел квалификационное оценивания ВККС и уже спокойно пожизненно будет продолжать вершить "правосудие" и получать повышенную заработную плату. И не простой судья, а тот, который поддержал пресловутое решение о запрете Майдана", - написал Маселко.

По его словам, решение о Мельничуке ВККС приняла 03 ноября, в то время, когда ВРУ принимала закон о Высшем совете правосудия. 

"Судья Мельничук В.П., вместе с судьей Личевецьким И.А. не увидели никаких нарушений в постановлении судьи Санина Б.В., которым был запрещено Майдан с 01.12.13 по 07.01.14", - напомнил он.

Маселко подчеркнул, что временная специальная комиссия решила, что судьи Санин, Мельничук и Личевецький должны быть уволены за нарушение присяги (решение от 24 сентября 2014 № 4 / 02-14).

"Но сначала ВСЮ, а вот теперь ВККС решили, что эти судьи не только не подлежат наказанию, но и соответствуют всем трем критериям (компетентность, добросовестность, этика поведения), достойны называться судьями и могут продолжать осуществлять правосудие", - возмутился адвокат.

Он также напомнил, что именно об этом случае три члена ВСЮ (2 доктора наук и судья ВСУ) написали особое мнение, где указали следующее:

"Своевольные решения судов по делу № 826/19020/13-а [о запрете мирных собраний в центре Киева в конце 2013 и начале 2014 годов] имели тяжелейшие последствия, на наш взгляд – самые тяжелые из числа всех решений об ограничении права на мирные собрания, которые были приняты во время Революции достоинства".

Он предположил, что квалификационное оценивания пройдет и судья Санин.

"И кто теперь скажет, что к мнению общественности во время судебной реформы будут прислушиваться", - возмутился Маселко.

"Если депутаты в законе о Высшем совете правосудия не наделят Общественный совет доброчестности реальными полномочиями, судебная реформа станет только фикцией, как и попытки очистить суды через предыдущие законы. И ответственными за это будут нести депутаты и президент", - подчеркнул он.

Темы: Майдан суд
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