Россия хочет повлиять на Украину, "чтобы верх одержали здравые силы"

Россия хочет, чтобы Украина отказалась от "гуманитарной блокады" оккупированных территорий, и жалуется на выдавливание русского языка.

Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает сайт МИД РФ.

"По-прежнему функционирует сайт "Миротворец", радикалы угрожают и притесняют неугодных им представителей СМИ. Из медиа-пространства направленно выдавливаются русский язык и культура, гражданам навязывается унифицированная точка зрения, в т.ч. искажающая историю", - пожаловался Лукашевич.

"К сожалению, в Украине есть силы, которые в урегулировании не заинтересованы. Причины могут быть разные – требования извне, желание извлечь дополнительные доходы из "серых" коррупционных схем, националистическая "интоксикация", - заявил он.

"Наша общая задача, я имею в виду только тех, кто действительно заинтересован в мире в Украине, - оказать такое влияние на ситуацию в Киеве, чтобы верх одержали здравые силы, ставящие благополучие всех жителей Украины собственных сиюминутных амбиций. Мы знаем, что такое влияние может быть оказано. Пора собирать камни, которые вы разбросали", - заявил он.

Лукашевич заявил, что РФ поддерживает идею о составления "дорожной карты" по дальнейшим шагам урегулирования конфликта на Донбассе.

"Считаем необходимым обеспечить реализацию "формулы Ф.-В.Штайнмайера" о порядке вступления в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Призываем Киев разблокировать вступление в силу закона об амнистии и вплотную заняться конституционной реформой, которая будет учитывать интересы жителей Донбасса", - перечислил он требования РФ.

При этом Россия требует, чтобы Украина позволила провоз товаров на оккупированные территории.

"Предупреждаем о необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу населения Юго-Востока и дальнейшее обособление этого региона от остальной части Украины. С этой целью Киеву следует полностью отказаться от гуманитарной блокады и приступить к выполнению своих государственных социальных обязательств", - требуют в РФ.