У Порошенко сказали, когда подпишут увольнение Саакашвили

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Понедельник, 7 ноября 2016, 14:57
ТАСС

Президент Петр Порошенко подпишет отставку Михеила Саакашвили в случае поступления соответствующего представления от правительства.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе президента.

"Если Кабинет Министров Украины внесет представление, президент Украины подпишет отставку Саакашвили. При этом будут проанализированы настоящие основания для его увольнения", - отметили в АП.

"Украинская правда" уже обратилась за комметарием к пресс-секретарю премьера Владимира Гройсмана - Дмитрию Столярчуку.

Как известно, в понедельник со своей должности ушел глава полиции Одесской области  Гиорги Лорткипанидзе.

Чуть позже в понедельник глава Одесской области Михаил Саакашвили подал в отставку. Одной из причин он назвал срыв запуска Открытого таможенном пространстве, деньги на который "разворовали". Он также обвинил в срыве работы лично президента Петра Порошенко.

Саакашвили и Порошенко присутствовали на открытии Центра обслуживания граждан в Одессе 16 октября 2015. Однако недавно Саакашвили сообщил о закрытии центра из-за принятия в ВР и подписания президентом "антирейдерского" закона, который якобы блокирует финансирование учреждения.

Украинская правда

Темы: Саакашвили Порошенко Одесская область
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Комментарии — 1
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IP: 194.44.12.---Seventen07.11.2016 15:38
По ходу гарантус здувся, сукашвіллі з ним зробив те що юля з ющенко. Прийдеться знову напитись пороху, а що йому робити, бабло для нього на першому місці. І за все відповісти прийдеться, за те що людей послав на ато, а потім тут їх лишив ніз чим, так як насіров взагалі тих хто повернувся з сходу позвільняв, за те що з країною зробив за все!!!!!!!!!!!!!!! поміняв честь і совість на бабло!
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