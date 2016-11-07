У Порошенко сказали, когда подпишут увольнение Саакашвили

Президент Петр Порошенко подпишет отставку Михеила Саакашвили в случае поступления соответствующего представления от правительства.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе президента.

"Если Кабинет Министров Украины внесет представление, президент Украины подпишет отставку Саакашвили. При этом будут проанализированы настоящие основания для его увольнения", - отметили в АП.

"Украинская правда" уже обратилась за комметарием к пресс-секретарю премьера Владимира Гройсмана - Дмитрию Столярчуку.

Как известно, в понедельник со своей должности ушел глава полиции Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

Чуть позже в понедельник глава Одесской области Михаил Саакашвили подал в отставку. Одной из причин он назвал срыв запуска Открытого таможенном пространстве, деньги на который "разворовали". Он также обвинил в срыве работы лично президента Петра Порошенко.

Саакашвили и Порошенко присутствовали на открытии Центра обслуживания граждан в Одессе 16 октября 2015. Однако недавно Саакашвили сообщил о закрытии центра из-за принятия в ВР и подписания президентом "антирейдерского" закона, который якобы блокирует финансирование учреждения.

Украинская правда