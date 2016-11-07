Кабмин согласует заявление Саакашвили об отставке, когда оно поступит

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Понедельник, 7 ноября 2016, 16:50

Кабинет министров намерен удовлетворить заявление одесского губернатора Михеила Саакашвили об увольнении, когда она поступит.

Об этом УП заявил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.

"Пока документов на увольнение Михеила Саакашвили нет. Если они поступят и если Михеил Саакашвили не передумает, то правительство их согласует", – сказал он.

При этом Столярчук напомнил, что полномочия назначать или увольнять глав областных госадминистраций принадлежат президенту.

Как известно, ранее в пресс-службе президента Петра Порошенко сообщили УП, что Порошенко удовлетворит увольнение Саакашвили, если соответствующее обращение поступит от правительства.

Как известно, в понедельник Саакашвили сообщил, что подал заявление об отставке. Он мотивировал это тем, что центральная власть поддерживает коррупционеров Одесской области.

Также он добавил, что был потрясен состояниями, которые чиновники указали в своих электронных декларациях.

Согласно закону о госслужбе, президент назначает и увольняет глав местных государственных администраций по представлению правительства.

Олег Шанковский, УП

Темы: Саакашвили Кабинет министров отставка
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IP: 46.133.66.---ЦЮК07.11.2016 17:05
Откуда Столярчуку известно что кабмин удовлетворит просьбу Саакашвиле, ведь заседания КМ не было.
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