БПП за полгода больше всего потратился на политтехнолога Порошенко
Крупнейшими расходами в течение полугода президентской партии "Солидарность" стали перерасчеты политтехнологу Олегу Медведеву.
Об этом пишет общественная организация "ЧЕСНО".
В общем Медведев в течение полугода получил 420 тысячи гривен.
"Деньги политтехнологу присылали 6 платежами по 70 тыс. грн. В месяц за информационно-консультационные услуги", - сказано в публикации.
Указывается, что это больше половины потраченного бюджета партии за полгода.
"В целом БПП из госбюджета получил наибольшее среди партий - почти 50 млн грн. Для сравнения за полгода партия официально потратила в 60 раз меньше (818 тысяч)", - указывается в публикации.
Согласно данным Liga.net, в течение последних 15 лет Медведев был политтехнологом и консультантом.
В частности он консультировал Виктора Ющенко и партию "Наша Украина", Юлии Тимошенко и БЮТ. Также он был советником Юлии Тимошенко во время, когда она была премьер-министром.
В 2008 году Медведев был избран депутатом Киевсовета (от БЮТ). Во время выборов президента в 2014 году работал в штабе Петра Порошенко.
Как известно, Национальное агентство предотвращения коррупции предоставило государственное финансирование уставной деятельности пяти партиям в IV квартал 2016 года.
Соответственно, "Народный фронт" получит 25 млн 136 тыс. 400 грн., "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 24 млн 771 тыс. 800 грн., "Объединение "Самопомощь" - 12 млн 461 тыс. 650 грн., "Радикальная Партия Олега Ляшко" - 8 млн 453 тыс. 925 грн.
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