БПП за півроку найбільше витратився на політтехнолога Порошенка
Найбільшими видатками протягом півроку президентської партії "Солідарність" стали перерахунки політтехнологу Олегу Медвєдєв.
Про це пише громадська організація "ЧЕСНО".
Загалом Медвєдєв протягом півроку отримав 420 тисяч гривень.
"Гроші політтехнологу надсилали 6 платежами по 70 тис. грн. у місяць за інформаційно-консультаційні послуги", - сказано у публікації.
Вказується, що це більше половини витраченого бюджету партії за півроку.
"Загалом БПП із держбюджету отримав найбільше серед партій – майже 50 млн грн. Для порівняння за півроку партія офіційно витратила у 60 разів менше (818 тисяч)", - вказується у публікації.
Згідно із даними Liga.net, протягом останніх 15 років Медведєв був політтехнологом та консультантом.
Зокрема він консультував Віктора Ющенка і партію "Наша Україна", Юлію Тимошенко і БЮТ. Також він був радником Юлії Тимошенко в час, коли вона була прем’єр-міністром.
У 2008 році Медведєв був обраний депутатом Київради (від БЮТ). Під час виборів президента у 2014 році працював у штабі Петра Порошенка.
Як відомо, Національне агентство запобігання корупції надало державне фінансування статутної діяльності п'ятьом партіям у ІV кварталі 2016 року.
Відповідно, "Народний фронт" отримає 25 млн 136 тис. 400 грн., "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 24 млн 771 тис. 800 грн., "Об’єднання "Самопоміч" - 12 млн 461 тис. 650 грн., "Радикальна Партія Олега Ляшка" - 8 млн 453 тис. 925 грн.
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