В Черкассах задержали титушку, который помогал беркутовцам на Майдане

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Понедельник, 7 ноября 2016, 18:33

В рамках расследования насильственного задержания участников "Автомайдана" задержан житель Черкасс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры в понедельник.

Указывается, что его задержали 3 ноября на основании постановления следственного судьи.

С 16.09.2016 он находился в розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями "пособничество в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия", "заведомо ложное сообщение о совершении преступления", "заведомо ложное показание".

Согласно сообщению ГПУ, указанное лицо 23 января 2014 помогло "Беркуту" "в провокации конфликта и задержании с применением насилия 6 участников общественного движения "Автомайдан" и повреждении их транспортных средств, имело место на улице Щорса в г. Киеве, а также давало заведомо ложные показания о якобы совершении этими лицами тяжких преступлений".

К указанного лица решением судьи применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Украинская правда

Темы: Майдан Генпрокуратура Чернигов
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