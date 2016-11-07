У Порошенко думают, кем заменить Саакашвили
В Администрации президента обсуждают несколько кандидатур на должность губернатора Одесской области.
Об этом УП сообщили источники близкие к АП.
Собеседники объясняют, что четких кандидатур пока нет, но обсуждается возможность назначения кого-то из бывших председателей Одесской ОГА.
Также на Банковой обсуждают кандидутуру Анатолия Урбанский, который возглавляет Одесский областной совет и является членом партии БПП.
В то же время источники отрицают возможность назначения на эту должность близкого друга президента Петра Порошенко Игоря Кононенко.
УП обратилась по этому поводу за комментарием к Кононенко, однако он решил не отвечать.
Как известно, в понедельник глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.
Личность Саакашвили обсуждалась в кругу общественных активистов, как "драйвер новой политической силы".
В частности, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе весной заявлял, что "Саакашвили будет с нами, конечно. И он будет одним из идеологов и драйверов этой новой партии".
Летом народный депутат Виктор Чумак сообщил, что номинационный комитет активно отбирает людей, которые станут членами новой всеукраинской партии "Хвиля", который может возглавить Саакашвили.
Роман Кравец, УП
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