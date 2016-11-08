Настоятель Киево-Печерской Лавры продает свой особняк за $1,3 млн
На сайте недвижимости обнаружено объявление о продаже за 34 млн гривен поместья настоятеля Киево-Печерской Лавры владыки Павла.
Об этом написал журналист "Схем" Михаил Ткач в facebook.
"Настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел, похоже, продает то самое поместье под Киевом. Точного адреса в объявлении нет, но на фото дом один в один с тем, который я впервые нашел и снял в далеком 2012-ом. Тогда владыка так и не позвал нас в гости, но теперь можно оценить не только экстерьер, но и интерьер. Цена на сайте: 34 190 000 грн или 1 300 000 $", - рассказал журналист.
Согласно объявлению, общая площадь дома составляет 580 кв.м. он полностью меблирован итальянской и английской мебелью, ремонт выполнен в классическом стиле с использованием дорогих материалов.
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