Медведчук выиграл суд у Парубия

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Вторник, 8 ноября 2016, 12:44

Печерский районный суд Киева обязал спикера Верховной Рады Парубия опровергнуть обвинение в адрес бывшего главы Администрации президента Виктора Медведчука в финансировании экстремистских групп на востоке Украины.

Об этом говорится в решении суда, фотокопия которого обнародована на официальном сайте движения "Украинский выбор", которое возглавляет Медведчук.

 

"Суд признал недостоверной и унижающей честь и достоинство Виктора Медведчука распространенную Андреем Парубием 4 июля 2014 года на брифинге СНБОУ в Национальном информационном агентстве "Укринформ" информацию о якобы причастности Виктора Медведчука к событиям на Востоке Украины", – идет речь в сообщении.

В частности, речь шла о следующих утверждениях: "Медведчук… является тем преступником, который в течение последних лет максимально участвовал в том, чтобы эта ситуация была создана"; "…финансирование этих (экстремистских) групп осуществлялось через Медведчука".

Судебное решение обязывает спикера Верховной Рады Парубия провести в "Укринформе" брифинг, в ходе которого сообщить о данном судебном решении и опровергнуть недостоверную информацию, наносящую ущерб чести и достоинству Виктора Медведчука, резюмирует пресс-служба политика.

 

Темы: Медведчук Парубий суд
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