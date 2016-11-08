Украина настаивает на круглосуточной работе миссии ОБСЕ на КПВВ

Украина настаивает, чтобы миссия ОБСЕ и Красный крест работали вблизи пунктов пропуска круглосуточно.

Об этом на своей странице в Facebook написала член гуманитарной подгруппы на минских переговорах Ирина Геращенко по итогам заседания подгруппы во вторник.

"Украинская сторона вообще выступает за то, чтобы постоянно действующие пункты МККК и ОБСЕ действовали вблизи всех пропускных пунктов. Не приезжали туда на 15 минут в день, а работали круглосуточно", – написала она.

По ее словам, она "остро поставила вопрос об открытии КПВВ в "Золотом", работа которого заблокирована с 31 марта. Пока что под надуманными предлогами ОРЛО не дают возможности начать работу этого пропускного пункта, снова и снова оттягивая на неопределенный срок его открытие".

Геращенко повторила, что российская сторона уже два года игнорирует на всех уровнях запросы украинской стороны и не дает официальной информации, сколько граждан Украины выехали на территорию РФ с Донбасса и каков официальный статус этих граждан.

По ее словам, во вторник сепаратисты сами фактически признали, что на оккупированных территориях действуют мошеннические фирмы, которые дают фиктивные удостоверения пенсионеров и на социальные выплаты, и потом люди с оккупированных территорий по этим фиктивным документам получают выплаты на украинских территориях.

"А значит, если уже сами представители ОРДЛО это признают, то еще более очевидно, насколько важным для Украины в вопросе социальных выплат является возвращение украинской власти на оккупированные территории, восстановление нормальной и полноценной работы там пенсионного фонда и социальных служб", – добавила Геращенко.

Она сообщила, что в среду к работе группы присоединятся Виктор Медведчук и представители СБУ, которые ведут вопрос освобождения заложников, а 9 ноября будет озвучен отчет координатора ОБСЕ Фриша о его посещении оккупированных территорий и тюрем, где содержат заложников.

"И будем прилагать все усилия для освобождения ребят", – подытожила Геращенко.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко заявил, что на саммите в "Нормандском формате" была достигнута договоренность о переводе отдельных пунктов наблюдения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на круглосуточное дежурство.

Украинская правда