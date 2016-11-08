Порошенко в Любляне, говоря о Сковороде, дважды ошибся

Президент Петр Порошенко допустил несколько фактологических ошибок, говоря об украинском философе Григорие Сковороде.

Об этом он сказал перед открытием памятника Сковороде в Любляне.

"Я уверен, что Сковорода как странствующий философ нос дух европейскости украинцев. И еще в 17 веке он демонстрировал европейскость украинцев, основал один из первых в Восточной Европе университетов и сыграл чрезвычайно важную роль в формировании украинцев как нации", - сказал он.

Известно, что Сковорода родился в 1722 году, то есть в 18 веке и не причастен к учреждению учебных заведений. Скорее всего, Порошенко имел в виду Киево-Могилянской академию (основана в 1632 году), в которой учился Сковорода.

Украинская правда