Порошенко в Любляне, говоря о Сковороде, дважды ошибся

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Вторник, 8 ноября 2016, 17:58

Президент Петр Порошенко допустил несколько фактологических ошибок, говоря об украинском философе Григорие Сковороде.

Об этом он сказал перед открытием памятника Сковороде в Любляне.

"Я уверен, что Сковорода как странствующий философ нос дух европейскости украинцев. И еще в 17 веке он демонстрировал европейскость украинцев, основал один из первых в Восточной Европе университетов и сыграл чрезвычайно важную роль в формировании украинцев как нации", - сказал он.

Известно, что Сковорода родился в 1722 году, то есть в 18 веке и не причастен к учреждению учебных заведений. Скорее всего, Порошенко имел в виду Киево-Могилянской академию (основана в 1632 году), в которой учился Сковорода.

Украинская правда

Темы: Порошенко Словакия
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Комментарии — 1
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IP: 93.72.86.---Гармидер08.11.2016 19:07
Шановні, а якого біса Президент України указом № 586/2015 нагородив працівників Могилянки з нагоди 400-річчя зі дня її заснування? Не міг 2059 року дочекатися мабуть.
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