Саакашвили: Порошенко сказал мне - уберем Яценюка и все будет хорошо

7077 просмотров
2
Вторник, 8 ноября 2016, 18:31

Михеил Саакашвили, который подал в отставку, заявляет, что получал гарантии от президента Порошенко, связанные с экс-премьером Арсением Яценюком.

Об этом он сказал, выступая в Одессе во вторник.

"Полгода назад, в марте точнее, я пошел к президенту и сказал, что не могу так больше работать. Мы все обманываем людей, что все его обещания, которые мы вместе давали перед местными выборами... ничего не делается. Он мне сказал, мы вместе избавимся от Яценюка и заживем, и все пойдет хорошо. Это он мне сказал еще в январе", - сказал Саакашвили.

Как известно, 22 марта источники Украинская правда подтвердили, что что премьера Арсения Яценюка на посту сменит тогдашний спикер Верховной Рады Владимир Гройсман.

14 апреля Верховная Рада приняла пакетную постановление о принятии отставки премьера Арсения Яценюка и назначения главой правительства спикера Рады Владимира Гройсмана.

Украинская правда

Темы: Саакашвили Порошенко Яценюк
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Саакашвили: Я приехал в Украину из Грузии, как Порошенко – из Молдовы 8 ноября 2016, 17:32
Порошенко дал понять, что примет отставку Саакашвили 8 ноября 2016, 13:36
В Кабмине определились, когда будут решать судьбу Саакашвили 8 ноября 2016, 12:27
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.229.144.---Юрій Шило08.11.2016 19:20
Алексей Петренко:
То есть он губернатором стал просто чтобы там ожидать когда его в центр на чье-то место пригласят, поэтому он даже не пытался что-то в Одессе сделать, по крайней мере то, что сам наобещал.
Темна вода в облацех... Но, по-моему одесситы в его лице тогда ничего не приобрели, а сейчас ничего не потеряли ...
ОтветитьС цитатой
IP: 93.74.65.---Алексей Петренко08.11.2016 19:09
То есть он губернатором стал просто чтобы там ожидать когда его в центр на чье-то место пригласят, поэтому он даже не пытался что-то в Одессе сделать, по крайней мере то, что сам наобещал.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Саакашвили: Я приехал в Украину из Грузии, как Порошенко – из Молдовы
ЕС согласовал новые санкции против крымских чиновников
Новинскому грозит до 5 лет тюрьмы - ГПУ
МИД провело "воспитательную беседу" с польским консулом из-за Бандеры
Все новости
Уличная еда

Новые участники последней в этом сезоне "Уличной еды"

Ссылки недели

Узнай фильм по реквизиту, история меню и книжный чат-бот