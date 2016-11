Выборы в США: Клинтон лидирует, Трамп подал в суд

Кандидат в президенты США от Демократической партии лидирует во всех семи "колеблющихся" штатах.

Об этом свидетельствуют данные экспериментальной технологии VoteCastr, которая предсказывает итоги голосования, основываясь на данных о явке. В этом году эта технология применяется впервые.

Так, по состоянию на 00:00 по Киеву, система предсказывает победу Клинтон во Флориде, Айове, Неваде, Нью-Хэмпшире, Огайо, Пенсильвании и Висконсине.

При этом стоит отметить, что данные постоянно меняются.

Республиканец Дональд Трамп в свою очередь не сдается, он призывает голосовать жителей Флорида, которая считается ключевым штатом.

Don't let up, keep getting out to vote - this election is FAR FROM OVER! We are doing well but there is much time left. GO FLORIDA!