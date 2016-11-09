Выборы в США: Клинтон лидирует, Трамп подал в суд

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Среда, 9 ноября 2016, 00:25

Кандидат в президенты США от Демократической партии лидирует во всех семи "колеблющихся" штатах.

Об этом свидетельствуют данные экспериментальной технологии VoteCastr, которая предсказывает итоги голосования, основываясь на данных о явке. В этом году эта технология применяется впервые.

Так, по состоянию на 00:00 по Киеву, система предсказывает победу Клинтон во Флориде, Айове, Неваде, Нью-Хэмпшире, Огайо, Пенсильвании и Висконсине.

При этом стоит отметить, что данные постоянно меняются.

Республиканец Дональд Трамп в свою очередь не сдается, он призывает голосовать жителей Флорида, которая считается ключевым штатом.

Также Трамп подал иск в суд из-за того, что в день досрочного голосования , 4 ноября, в Неваде, которая является "колеблющимся" штатом, избирательные участки работали дольше на два часа. По мнению республиканца, это могло быть "на руку" Клинтон. Однако суд отклонил жалобу Трампа, пишет Іndependent.

Первые результаты экзит-поллов должны появиться после 1:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Reuters и Ipsos, явка на выборах в США может составить около 60%. Если такое произойдет, то это будет самой высокой явкой избирателей с 1968 года, когда президентом США избрали Ричарда Никсона.

Трамп и Клинтон уже проголосовали на выборах. 

Темы: США виборы
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