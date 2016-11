Выборы в США: Явного лидера нет, Трамп и Клинтон идут почти одинаково

По состоянию на 6:20 по Киеву кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон лидирует на 19 голосов выборщиков.

Американские СМИ отдали Трампу победу в штате Флорида (29 голосов выборщиков), где на данный момент обработаны 96% голосов.

Hillary Clinton leads Donald Trump 190-171 in the race to 270 electoral votes. Follow results on CNN https://t.co/zwwtDtlYFz pic.twitter.com/sw2Vd121Dy

Судьба президентской гонки будет решаться Мичигане и Висконсине. Эти штаты обычно голосуют за демократов. Однако сейчас здесь лидирует Трамп. В Висконсине обработаны 67% голосов: Трамп набирает 49,1, Клинтон – 45,7%.

В Мичигане после обработки 57%, у Трампа – 47,7%, у Клинтон – 47,2%.

В случае, если он одержит победу в этих штатах, Хиллари Клинтон проиграет выборы.

Right now, Trump leads in both Michigan and WI. If those leads hold, I don’t really see a path for Clinton to win. https://t.co/Yx9Sal6rBS