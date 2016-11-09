Двум российским актерам из "Сватов" запретили въезд в Украину

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Среда, 9 ноября 2016, 10:18

Российским актерам Николаю Добрынину и Людмиле Артемьевой запретили въезд в Украину в течение 3 лет из-за визита на оккупированные территории.

Это произошло вечером 8 ноября на железнодорожном пункте пропуска "Харьков-пассажирский", сообщает Государственная пограничная служба Украины 9 ноября.

"Во время паспортного контроля пассажиров, следовавших на поезде в Москву, сотрудники Госпогранслужбы проверили информацию о возможном нарушении гражданами РФ, Добрыниым М.М. и Артемьевой Л.В. (российские актеры театра и кино) законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через неработающие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях", – информирует ведомство.

Пограничники установили, что "такие факты действительно имели место".

В связи с этим, на основании ст. 204-2 КУпАП (нарушение порядка въезда/выезда на/с ВОТУ) и ст. 13 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в отношении данных граждан России составили протокол об административном нарушении и запретили им въезд в Украину сроком на 3 года.

"Граждане РФ отказались от присутствия в суде и покинули территорию Украины", – добавляют пограничники.

Государственная пограничная служба Украины призывает граждан, профсоюзы, учреждения и общественные организации в случае приглашения в Украину иностранцев и лиц без гражданства уточнять у них, не посещали ли они, прежде всего незаконно, оккупированные АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей".

Вице-спикер Ирина Геращенко отметила в Facebook, что Добрынин и Артемьева – актеры сериала "Сваты", которые незаконно въезжали в Крым и "порочили Украину". Их обнаружили в поезде Кривой Рог – Москва.

А депутат Антон Геращенко призвал сообщать информацию о выступлениях российских артистов на территориях аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса на почту info@dpsu.gov.ua, чтобы эту информацию использовали для защиты украинского информационного пространства.

Добрынин и Артемьева – участники сериала "Сваты", оба 1963 года рождения. Они ездили со спектаклем "Близкие люди" по Крыму: 10 сентября выступили в Севастополе, 11 сентября – в Симферополе, 12 сентября – в Ялте. А 6 ноября они были с этой же постановкой в Киеве.

 
Фото - "ОстроВ"

Алена Рощенко, УП

Темы: Пограничная служба Росcия Крым Донбасс культура
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