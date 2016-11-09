Ляшко назвал победу Трампа "катастрофой", но быстро передумал

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Среда, 9 ноября 2016, 11:19

Депутат Олег Ляшко надеется, что риторика новоизбранного президента США Дональда Трампа перестанет быть столь лояльной к президенту России Владимиру Путину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Надеюсь, что все реверансы кандидата в президенты Трампа в сторону Путина – это было не более, чем предвыборная риторика. Президент Трамп обязан будет проводить лишь ту политику, которая отвечает национальным интересам США. Один из таких жизненных долгосрочных интересов США – сильная и независимая Украина", – написал он.

При этом предыдущая версия поста Ляшко была не столь сдержанной – там он написал о том, что победа Трампа является "катастрофой".

 

В свою очередь депутат Мустафа Найем написал, что Украина, пережив Януковича, сможет пережить и Трампа. Также он заявил, что Украина может "поделиться опытом" в этом плане.

Тем временем премьер Владимир Гройсман лишь сдержанно поздравил американцев с избранием нового президента, а также поздравил самого Трампа и выразил надежду, что тот продолжит политику США на поддержку Украины.

В свою очередь вице-премьер Павел Розенко поспешил заверить, что никогда не говорил и не писал ничего плохого о Трампе.

Украинская правда

Темы: Трамп Гройсман Ляшко
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Комментарии — 2
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk09.11.2016 12:05
...написав про те, що перемога Трампа є "катастрофою".
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Катастрофою є те, що за три роки в Україні реальних змін немає. Більше того, при теперішній владі їх і не буде. І якщо Трамп скаже це чітко і поставить на Україні хрест, то це буде цілком логічно. У боротьбі з Росією опиратися на Україну -марна справа. Це вже побачили всі. Скоро про це скаже і Європа і напевно розпочне будувати "східний вал" по наших західних кордонах, Опиратись на цю корумповану, кумівську, прогнившу, брехлиаву владу ніхто не буде.
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IP: 91.199.93.---chesno109.11.2016 11:40
Наем пусть себе поможет
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