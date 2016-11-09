Ляшко назвал победу Трампа "катастрофой", но быстро передумал
Депутат Олег Ляшко надеется, что риторика новоизбранного президента США Дональда Трампа перестанет быть столь лояльной к президенту России Владимиру Путину.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Надеюсь, что все реверансы кандидата в президенты Трампа в сторону Путина – это было не более, чем предвыборная риторика. Президент Трамп обязан будет проводить лишь ту политику, которая отвечает национальным интересам США. Один из таких жизненных долгосрочных интересов США – сильная и независимая Украина", – написал он.
При этом предыдущая версия поста Ляшко была не столь сдержанной – там он написал о том, что победа Трампа является "катастрофой".
В свою очередь депутат Мустафа Найем написал, что Украина, пережив Януковича, сможет пережить и Трампа. Также он заявил, что Украина может "поделиться опытом" в этом плане.
Тем временем премьер Владимир Гройсман лишь сдержанно поздравил американцев с избранием нового президента, а также поздравил самого Трампа и выразил надежду, что тот продолжит политику США на поддержку Украины.
В свою очередь вице-премьер Павел Розенко поспешил заверить, что никогда не говорил и не писал ничего плохого о Трампе.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
==========================================================================
Катастрофою є те, що за три роки в Україні реальних змін немає. Більше того, при теперішній владі їх і не буде. І якщо Трамп скаже це чітко і поставить на Україні хрест, то це буде цілком логічно. У боротьбі з Росією опиратися на Україну -марна справа. Це вже побачили всі. Скоро про це скаже і Європа і напевно розпочне будувати "східний вал" по наших західних кордонах, Опиратись на цю корумповану, кумівську, прогнившу, брехлиаву владу ніхто не буде.