ТОП-5 богатейших мэров возглавил Кличко

Самым богатым мэром в Украине, согласно данным декларации, является столичный градоначальник, самый богатый губернатор – глава Житомирской областной госадминистрации.

Об этом говорится в спецпроекте ЛІГА.net.

Киевский городской голова Виталий Кличко указал в своей декларации в целом $10 млн 283 (6 млн грн, $955 тыс., €8,5 млн), обеспечив себе первое место в списке богатейших руководителей местных и региональных советов.

Вслед за Кличко в рейтинге – первый замгубернатора Запорожской области Дмитрий Давтян, указавший в декларации в целом $7 млн 246 тыс (20 млн грн, $1 млн, 4 млн евро).

На третьем месте – губернатор Житомирской области Анжелика Лабунская. В целом у чиновницы $7 млн 130 тыс. (8 млн грн, $4,5 млн, 2 млн евро).

Владимир Скоробагач расположился на четвертой строчке рейтинга. В целом заместитель головы Харьковского облсовета задекларировал $4 млн 476 тыс. (17 млн грн, $3,2 млн, 481 тыс евро).

Замыкает пятерку глава Дергачивской районной госадминистрации Харьковской области Александр Политуха. У чиновника в целом $3 млн 990 тыс. (51 млн грн, $2 млн).

Примечание: При составлении рейтинга учитываются все деньги декларанта: сбережения, наличные, деньги его семьи.