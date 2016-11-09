Саакашвили пришел под Кабмин, готов доложить

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Среда, 9 ноября 2016, 12:55

Михэил Саакашвили прибыл в Киев и готов отчитаться перед руководителями государства о своей работе на должности главы Одесской областной госадминистрации.

"Сейчас я слушаю прямой репортаж с заседания правительства. Я сюда пришел – вот Кабмин здесь" – сказал он журналистам под зданием правительства.

"И я готов – я ж не буду у дверей, как беспризорник стоять, – я приехал, я нахожусь в минуте ходьбы от зала заседания. Мы поставили их в известность. Будут рассматривать мой вопрос – я готов туда прийти и сделать доклад", – заявил Саакашвили.

По его словам, "сложилась анекдотическая ситуация":

"В Администрации президента говорят: "Мы тут ни при чем – Кабмин пусть согласует". Кабмин говорит: "А при чем тут мы – это прерогатива Администрации президента, он (Петр Порошенко – ред.) его назначал". Даже снять по-человечески не могут! Все у нас через одно место происходит".

"А на самом деле ситуация такая, что какой-то никчемный Розенко, вице-премьер, говорит: "А у них там всё провалено". Какой-то второй вице-президент говорит: "А они там это не выполнили". А Одесская область вышла по инвестиционной эффективности на первое место в Украине. Одесская область вместе со Львовской вышли в лидеры по строительству дорог. В Одесской области много других вещей делается", – добавил Саакашвили.

"Главное, в Одесской области – в отличие от Кабмина – не берут взяток, у нас в администрации!", – заявил он.

Саакашвили пожаловался: "Они мне последние 6 месяцев не назначали трех из четырех заместителей. Меня связали по рукам и ногам – и потом будет какой-то там Розенко или кто-то еще издеваться еще. Я не собираюсь…".

"Если они хотят серьезно говорить о том, что происходит, – я готов докладывать по цифрам, по фактам, по тому, что мы пытались сделать, по тому, что мы смогли сделать, и что нам не дали сделать. Если они серьезно готовы разговаривать – пожалуйста. Как только начнут обсуждение моего вопроса – я моментально окажусь там", – сказал губернатор.

"Это сейчас зависит от них: готовы (ли) они выслушивать, готовы они правду знать? Я думаю, они и так знают – готовы ли они хотя бы публично выслушать?", – заявил Саакашвили.

Он не знает, почему такая путаница с его отставкой.

"На самом деле я ушел в отставку после того, как исчерпал все возможности. После того, как мне саботировали моих заместителей. После того, как закрыли Центр обслуживания граждан. После того, как саботируют Открытый мытный простир (таможенное пространство – ред.)", – сказал губернатор.

Тезис о том, что препятствия были "воспитанием" Саакашвили, он продолжил словами: "Так пусть сами сейчас себя воспитывают".

"А если они не готовы выслушивать мой доклад – я свой доклад представлю украинскому обществу. Я думаю, это гораздо более интересная аудитория, чем, извините, эти рожи, которые там сидят", – заявил глава области.

Саакашвили добавил, что не знает, кто может занять его место в Одессе. "Это не важно", – сказал он.

Алена Рощенко, УП

Темы: Саакашвили Кабинет министров Одесская область
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IP: 178.94.18.---FLAG09.11.2016 13:07
Тримайся,шановний Михайло Миколаєвичу !
Те, що тобі в бандитській Одесі,брехливий гарант не дав реальних аксесуарів влади і тільки - "палки в колеса встормляв",це всім - відомо.І коли-небудь за це і за все інше -
народ України в нього запитає...
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