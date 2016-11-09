За сутки в зоне АТО 3 бойца ранены – штаб
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 3 военных получили ранения.
Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но 3 бойцов получили ранения", – сказал полковник.
Как уточнил полковник, 1 боец был ранен в Авдеевке, 1 – в Водяном на мариупольском направлении, и еще 1 на донецком направлении в результате вражеских обстрелов.
Валентина Романенко, УП
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