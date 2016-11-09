Кабмин поднял цены на алкоголь

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Среда, 9 ноября 2016, 13:27

Кабинет министров на заседании в среду повысил минимальные цены на алкоголь.

Об этом сообщает Лига.нет.

"Проект постановления предусматривает повышение минимальных цен на алкогольные напитки и соответствующие изменения в постановление Кабмина про установление размера минимальных оптовых отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Минимальная цена за бутылку водки повысится до 69,78 грн", – заявил вице-премьер и министр экономики Степан Кубив.

В пояснительной записке к документу отмечается, что по состоянию на январь 2016 года цена на спирт составляла в среднем 240 гривен за декалитр с учетом НДС, а с апреля текущего года цена повысилась до 285 гривен.

"Выросли и другие составляющие цены. И потому сейчас предлагается провести коррекцию минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков в зависимости от кода продукции. В частности, – на водку и ликероводочные изделия увеличить на 24%, коньяк (бренди) – на 24,9-30,7%, вина – на 22- 55,7%. При этом на виски, ром и джин предлагается снизить цену на 37,5%", – говорится в предложении министерства.

Действующая минимальная розничная цена на бутылку водки 0,5 литра составляет 54,9 грн.

Темы: Кабинет министров цены
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Комментарии — 3
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IP: 77.121.65.---svo109.11.2016 14:13
Уточнюю. З 1 літра спирту виходить 2,4 літра горілки.
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович09.11.2016 13:55
Хто підскаже,почім сьогодні вартість пляшки гарного самогону? Шмурдяк не пропонувати.
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IP: 92.52.186.---vasyapupkin09.11.2016 13:43
Декалітр це 10 літрів, відповідно ціна літра спирту 28,50 . Згідно таблиці Фертмана з літри спирту виходить 1,4 літра горілки що становить 195 гривень .Напевне перший фільм в 2017 році буде кнессет і бутлєгери.
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