В МИД лелеют надежду на адекватное окружение Трампа

00
0
Среда, 9 ноября 2016, 14:06

МИД Украины считает, что на двусторонние отношения между Украиной и США в значительной степени будут зависеть от того, кто возглавит ключевые посты в администрации президента Дональда Трампа.

Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко перед заседанием Кабинета министров в среду, сообщает УНИАН.

"Очень важный индикатор, кто будет избран государственным секретарем, секретарем по безопасности, национальным советником по вопросам безопасности. Эти вещи будут важны как индикатор", – сказал он.

"Надо понять, каким образом это (избрание Трампа – ред.) повлияет. Но мы надеемся на много стабилизирующих факторов, которые есть не только в американском обществе, но и вообще в истеблишменте. И заявления, которые делались (Трампом об Украине), я думаю, они делались ради (предвыборной – ред.) кампании", – считает Пристайко.

Как известно, ранее Трамп неоднократно делал комплементарные заявления в сторону России и ее президента Владимира Путина.

Темы: Трамп США МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Олланд: выборы в США открывают период неопределенности 9 ноября 2016, 14:03
Парубий: победа Трампа открывает для Украины новые возможности 9 ноября 2016, 13:57
В США может появиться 51-й штат после референдума в округе Колумбия 9 ноября 2016, 13:25
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В МИД лелеют надежду на адекватное окружение Трампа
Кабмин поднял цены на алкоголь
За сутки в зоне АТО 3 бойца ранены – штаб
Правительство по-тихому приняло отставку Саакашвили
Все новости
После голосования

Голосование в США закончилось: паника в сети и мем о "трампоторте"

Карта

"100+ крутых мест Киева" с ресторанами, кофейнями, шоурумами...