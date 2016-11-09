Саакашвили об эпохе Трампа: Украина входит в опасную полосу
Михэил Саакашвили считает, что украинские власти абсолютно не готовы к тем вызовам, которые ждут Украину после прихода ко власти в США Дональда Трампа.
Об этом он сказал журналистам в Киеве, стоя у Кабинета министров.
По мнению Саакашвили, Трамп – "очень неглупый человек, очень конкретный и очень непредсказуемый".
"И просто Украина входит в очень опасную полосу, когда – я считаю – наша власть очень плохо подготовлена, абсолютно не подготовлена для тех вызовов, которые у нас будут. У нас будут большие вызовы", – сказал он.
"Сейчас Запад находится в крайне плохой форме, Европа просто в панике. Нас могут просто сплавить… И мы этому не сможем сопротивляться, потому что кто будет о нас заботиться, если само украинское правительство, если наши министры, наши власти сами плевать хотели на свою страну и народ!", – добавил Саакашвили.
"И что вы хотите, чтоб о нас Америка заботилась или Европа? Посмотрите на их (чиновников украинских) декларации. После такого отношения к своему народу и к своей стране вы хотите, чтобы американцы нас спасали от самих себя или европейцы?" – возмутился он.
На дополнительный вопрос, чего Украине ждать от Трампа, Саакашвили ответил: "Давайте, в первую очередь, спросим себя: чего Украине ждать от Порошенко и от украинской власти, потому что мы всё время на кого-то оглядываемся".
"Давайте сами возьмемся за свою страну. Давайте сами поменяем ту ситуацию. Если мы будем так уязвимы, если мы будем самой бедной страной в Европе, если у нас будет такая коррупция, такой беспредел, такой бардак – то пусть там будет самый щирый бандеровец сидеть в Белом доме, он нам не сможет помочь", – заявил грузинско-украинский политик.
"А так – мы в очень рисковой зоне. Потому что каждый будет заботиться сейчас о своих интересах. Мир стал таким: каждый за себя. Так может мы в Украине тоже будем за себя, анне за карманы, за сови оффшорные счета и за тот бардак, который есть?" – добавил он
"Когда мы будем за себя, будем сильными, Украина будет самой ведущей страной в Европе – тогда наоборот Трамп и другие будут спрашивать: что мы можем получить от Украины. Они всегда наоборот: что мы можем получить от них", – сказал Саакашвили.
Как известно, 8 ноября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы. Новый президент США заступит на должность 20 января 2017 года.
Алена Рощенко, УП
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