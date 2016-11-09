Жириновский устроил в Думе банкет по поводу победы Трампа

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Среда, 9 ноября 2016, 14:25

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил в Госдуме банкет по случаю победы на выборах США Дональда Трампа.

Об этом сообщает российский РБК.

Согласно сообщению, за столом во время перерыва собрались депутаты от ЛДПР и журналисты. По словам Жириновского, за угощения заплатили 100 тысяч рублей. Он считает, что Америка теперь будет меньше вмешиваться в чужие дела.

"За новую внутреннюю и внешнюю политику США и улучшение отношений с Россией", – добавил он, поднимая пластиковый стаканчик с шампанским.

 

На столе были колбаса, курица, оливье, конфеты, шампанское.

Как известно, на днях Жириновский на ломанном английском призывал американцев голосовать за Трампа и поносил Хиллари Клинтон.

Темы: Трамп Жириновский Росcия США
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Комментарии — 2
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IP: 91.219.220.---З Полтави09.11.2016 15:41
этот негодяй что-то знает.
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IP: 46.200.104.---sensor+209.11.2016 14:54
русский треш.
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