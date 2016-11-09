Порошенко поздравил Трампа и пригласил в Украину

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Среда, 9 ноября 2016, 14:34

Президент Петр Порошенко поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа с победой на выборах.

Такое заявление он сделал во время встречи с послом США в Украине Мари Йованович, сообщает сайт президента.

"Искренне поздравляю Дональда Трампа с избранием президентом США и дружественный американский народ с демократическим волеизъявлением. Это символ подлинной демократии, когда никто до последнего момента не знает результатов выборов. И это является признаком настоящей демократии, которую всегда исповедовали и пропагандировали наши надежные и стратегические американские партнеры и друзья", - сказал он.

В то же время, указывается, что Порошенко надеется на продолжение поддержки США "в двух важных сферах - по борьбе Украинской против российской агрессии, за свободу и независимость, восстановления суверенитета и территориальной целостности, а также в содействии в реализации масштабных реформ в различных сферах".

В сообщении АП указывается, что Порошенко рассчитывает на возобновление в ближайшее время работы Комиссии Стратегического партнерства.

В то же время Порошенко пригласил Трампа посетить Украину.

Как известно, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы.

Украинская правда

Темы: Порошенко Трамп виборы США
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Комментарии — 2
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IP: 85.223.209.---Taras Orel09.11.2016 14:53
Які такі масштабні реформи?
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IP: 46.200.104.---sensor+209.11.2016 14:40
Зачем?
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